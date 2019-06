Italia-Bosnia 2-1, rimonta azzurra: Sirigu decisivo, Belotti ottimo e Izzo sarebbe servito

C’è una buona dose di granata nella fondamentale vittoria in rimonta dell’Italia. Gli azzurri piegano la Bosnia per 2-1 dopo essere stati a lungo in svantaggio a causa del goal di Edin Dzeko. Ci hanno pensato Insigne e Verratti a ribaltare la partita e regalare i tre punti agli azzurri (che salgono a quota 12) con due goal bellissimi. Il primo al volo di destro da fuori e il secondo un destro chirurgico a giro sul secondo palo. Decisivo Salvatore Sirigu con due interventi pazzeschi: prima al 50′, quando Dzeko si presenta da solo al limite dell’area e lui lo anticipa in scivolata, poi al 57′ quando alza sopra alla traversa una bordata ravvicinata di Visca.

Molto bene anche Belotti, che nonostante il poco tempo a disposizione (è entrato all’80 al posto di Bernardeschi) cambia volto alla Nazionale, manda a vuoto Pjanic e Zukanovic e poi fa esaltare il pubblico con un recupero grintoso del pallone e un colpo di tacco per servire Insigne: con il Gallo è tutta un’altra Italia. Sarebbe stato molto utile Izzo nel ruolo di centrale di destra della finta difesa a tre. Il giocatore del Toro è stato lasciato in tribuna ma Gianluca Mancini, schierato al suo posto, è andato sistematicamente in difficoltà, sia in fase di possesso che in fase difensiva.