Italia, Mancini: “Belotti ha fatto una gran partita. I gol degli attaccanti arriveranno”

Giorno di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, domani sera alle ore 20.45, ospiteranno la Bosnia di Pjanic e Dzeko all’Allianz Stadium di Torino. Match che sarà un crocevia importante per Sirigu e compagni verso la qualificazione a Euro 2020. Lo sa bene il ct Mancini, che ha parlato così in conferenza stampa: “Dobbiamo esprimere un buon calcio ed è quello che stiamo cercando di fare. I gol degli attaccanti? In una squadra i gol dei centravanti diventano decisivi nelle partite importanti. Belotti ad Atene ad esempio ha fatto un grande lavoro, fornendo anche l’assist. Non ha segnato, ma ha fatto una gran partita. Comunque poi arriveranno i gol dei centravanti, perché sono giocatori bravi”.

Poi ancora su Belotti, tra i principali candidati a una maglia da titolare: “Vedremo nell’allenamento del pomeriggio, dobbiamo dare il massimo per battere la Bosnia. C’è da correre molto e saranno molto importanti gli allenamenti di oggi e domattina per valutare le condizioni fisiche“.