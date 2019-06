Fiorentina Primavera, parla Bigica: “Al Torino basta il pareggio, loro sono favoriti”

Il tecnico della Primavera della Fiorentina ha presentato il match di domani pomeriggio contro il Torino, il sesto confronto tra le due squadre quest’anno. Il primo argomento toccato riguardo le sue sensazioni sulla sfida: “Effettivamente il destino ci riserva delle cose che mi lasciano perplesso: stesso albergo dell’anno scorso, stesso campo, l’avversario è lo stesso. L’ennesima sfida. Siamo arrivati dopo un campionato avvincente in una stagione che ci ha già visto vincere un trofeo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e possiamo sognare per rendere la stagione indimenticabile”. Dopodiché parla anche della condizione dei suoi ragazzi, che arrivano da 6 pareggi e una sconfitta: “La squadra sta bene, tutti gli effettivi sono a disposizione. Guardandoli negli occhi tutti sono consapevoli della difficoltà della partita di domani. Sono pronti a tutto per ottenere qualcosa di importante. Svolgiamo la rifinitura con grande serenità”.

L’ultimo argomento trattato è sui 5 confronti precedenti con il Torino: “Le differenze sono sostanziali. La Fiorentina ha avuto la meglio sul Torino in quattro partite su cinque ma domani sarà un’altra partita, totalmente diversa. Al Torino domani basterà il pareggio. Il Torino sarà favorito e noi dovremo essere intelligenti, consapevoli di avere un solo risultato. Sarà una partita avvincente e nelle due squadre secondo me ci sono le individualità che un domani potremmo ritrovare nel calcio che conta. Orgogliosi di essere a queste fasi finali ancora una volta“.