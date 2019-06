Live! Finali Primavera, Torino-Fiorentina 1-2

Sarà la Fiorentina il primo avversario sulla strada dei granata nella corsa allo Scudetto Primavera. Il Toro, in virtù di un miglior piazzamento in campionato, potrà però contare su un importante vantaggio: in caso di pareggio al termine dei 90′ regolamentari non si andrebbe ai supplementari, ma passerebbero direttamente i granata.

TORINO (4-4-2): Gemello; Singo, Ferigra, Sportelli, Michelotti; Belkheir, Isacco, Onisa, Kone; Millico, Rauti.

A disposizione: Trombini, Gilli, Ambrogio, Petrungaro, De Angelis, Marcos Lopez, Portanova, Ghazoini, Cuoco, Potop, Tordini, Buonavoglia.

All.: Coppitelli

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Beloko, Montiel, Lakti, Vlahovic, Meli, Koffi, Simonti.

A disposizione: Brancolini, Chiorra, Ponsi, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Longo, Hanuljak, Pierozzi N., Pierozzi E., Maganjic

All.: Bigica