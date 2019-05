Primavera, le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino: Belkheir, Rauti e Petrungaro il trio offensivo

Ufficializzate le formazioni di Cagliari-Torino, ultimo impegno di campionato Primavera 1 per i granata di Coppitelli prima dei play-off. I granata si schiereranno con un 4-3-3, con Onisa, De Angelis ed Isacco a supporto del tridente d’attacco formato da Belkheir, Rauti e Petrungaro. In porta come sempre Gemello, in difesa Singo, Ferigra, Potop e Michelotti.

CAGLIARI-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CAGLIARI (4-2-3-1): Daga; Kouadio, Cadili, Carboni, Kanyamuna; Boccia, Marigosu; Lella, Verde, Lombardi; Doratiotto. A disposizione: Cabras, Albini, Aly, Pici, Porru, Acella, Dore, Cannas, Contini, Gagliano, Ciocci. All. Canzi

TORINO (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Potop, Michelotti; Onisa, Isacco, De Angelis; Belkheir, Rauti, Petrungaro. A disposizione: Trombini, Marcos Lopez, Ambrogio, Portanova, Ghazoini, Rotella, Cuoco, Favale, Tordini, Buonavoglia, Fasolino, Murati. All. Coppitelli