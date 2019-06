Supercoppa Berretti, le formazioni ufficiali di Torino-Virtus Entella: Capriolo cambia l’attacco

E’ tutto pronto al centro sportivo di Novarello, dove tra meno di un’ora si disputerà la finale di Supercoppa Berretti tra Torino e Virtus Entella. Per i granata, freschi vincitori dell’undicesimo scudetto di categoria, è la possibilità di centrare il “double”. La formazione ligure invece arriva in finale dopo aver conquistato il titolo di Campione d’Italia tra le società di Serie C iscritte al campionato Berretti. Il tecnico granata Max Capriolo attua diversi cambiamenti rispetto all’undici iniziale, che venerdì scorso ha piegato l’Inter in finale scudetto. Di seguito le scelte dei due allenatori.

SUPERCOPPA BERRETTI: TORINO-VIRTUS ENTELLA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO: Lewis; Bongiovanni, Ricossa, Enrici, Siniega, Leggero, Garetto, Niang, Rotella, Del Bianco, Ibrahimi. All: Capriolo

VIRTUS ENTELLA: Gragnoli, Garbarino, Lai, Lipani, Bonini, Nagy, Sakhi, Andreis, Costa, De Rigo, Vianni. All: Castorina