Torino: alla finale Berretti la dirigenza al (quasi) completo

Alla finale scudetto Berretti tra Torino e Inter c’è la “nuova” dirigenza granata al completo o quasi, a dimostrazione della partecipazione del club per questa gara ritenuta davvero importante. A Novarello, per assistere alla sfida che vede i granata inseguire l’undicesimo scudetto nella categoria, ci sono infatti Emiliano Moretti, nuovo dirigente della società, insieme a Massimo Bava, responsabile del settore giovanile in predicato di diventare direttore sportivo, Antonio Comi (direttore generale) e il direttore operativo Alberto Barile. Assente il presidente Cairo, che è stato impossibilitato a recarsi a Granozzo con Monticello a causa di impegni.

