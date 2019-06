Juniores Femminile: Torino in finale scudetto contro il Perugia

Grande rimonta delle ragazze granata, che vincono in semifinale scudetto della Juniores Femminile approdando alla finalissima. La squadra, allenata Tatiana Zorri, riesce nell’impresa di ribaltare la sconfitta in trasferta per 3-0 nel match di andata contro la Permac Vittorio Veneto, sconfiggendola in casa per 3-0 grazie alle reti di Boasso, Angrisano e Dogliotti. Ai rigori, le ragazze del Torino hanno superato le avversarie col punteggio finale di 7-3. Adesso gli occhi sono tutti a domenica 23 giugno, data della finale scudetto contro il Perugia. Il match verrà disputato a Firenze alle ore 10.30.

Torino-Permac Vittorio Veneto 7-3 (dcr)

Marcatori: 12′ pt Boasso, 26′ pt Angrisano, 33′ st Dogliotti

Torino: De Filippo, Apuzzo, Coluccio, Banchero, Boccardo, Dogliotti, Boasso, Pomati, Schirru, Angrisano, Priotti. A disposizione: Magonaro, Zofrea, Spadin, Grasso, Molinar, Iuliano, Munafó, Calautti, Bianco. Allenatore: Zorri

Permac Vittorio Veneto: Da Ronch, V. Gava, C. Gava, Cartelli, Da Ros, Tomasi, Sossai, Modolo, Sovilla, Canzi, Mella. A disposizione: Facchin, Fattorel, Gallina, Martinis, Piccini, Tomasella, Bigaran, Righetto, Trevisiol. Allenatore: Tommasella