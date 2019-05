TN Radio, ep. 11 – Una puntata triste, la promessa di Cairo

Il crollo al Castellani di Empoli ha radici profonde: cerchiamo di sviscerarle, tra Coppa Italia e un Europa che si era terribilmente complicata ancora prima di scendere in campo per i granata. Ma può essere questa una giustificazione? La figuraccia di Empoli rovina il bell’affresco granata costruito in questa stagione. Che adesso per svilupparsi ha l’imperativo di non cedere nessuno.

Clicca play e ascolta l’episodio! E se hai domande, non esitare a farcele sapere.

TN Radio è Federico Bosio, Nikhil Jha e Gualtiero Lasala. Il Torino a voce, una volta a settimana.