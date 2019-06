La Stampa: “L’Arsenal tenta Izzo, ma il Toro fa muro”

L’Arsenal pensa a Izzo per rinforzare la difesa. Secondo quanto raccolto da La Stampa l’entourage del giocatore avrebbe in agenda nelle prossime settimane un incontro a Londra per parlare con la dirigenza dei Gunners, pronta a farsi avanti con il Torino per acquistare il cartellino del giocatore. Al momento però i granata fanno muro: il presidente Cairo sembra intenzionato a trattenere tutti i protagonisti della stagione appena conclusa, tra cui proprio Izzo. L’ex Genoa ad oggi sembra essere il granata con più mercato, non solo all’estero: su di lui anche la Roma e le Milanesi. Maggiori dettagli sull’edizione odierna de La Stampa.