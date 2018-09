Tuttosport: “Belotti ferito, ma ha voglia di rivalsa”

Il Tuttosport odierno dedica grande spazio ad Andrea Belotti. “Il Gallo è deluso per il poco spazio con Mancini. Ma Belotti è ragazzo troppo intelligente per scivolare in una polemica, ed è un professionista troppo serio per non sapere che gli allenatori decidono le formazioni e un giocatore deve accettare e adeguarsi”. Al suo rientro nel capoluogo piemontese, racconta il giornale, i compagni hanno cercato di dargli la carica: “Un po’ tutti a ogni livello gli han manifestato comprensione doppia e fiducia tripla, tra chiacchierate e pacche sulle spalle, come si dice. Confidando nella sua rabbia (azzurra) da trasformare in voglia (granata)”.