Bologna-Torino 2-2, Iago Falque: “Guardiamo avanti. E negli scontri diretti…”

Dopo il match tra Bologna e Torino, prende la parola Iago Falque ai microfoni di Torino Channel: “Sono contento per il rientro dopo un mese fuori, bello fare un gol così. Peccato per i due punti persi, dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo gestire meglio il risultato, anche contro il Frosinone era successo. Oggi abbiamo provato a spingere, ma sul 2-0 bisogna chiuderla. Ora ci confronteremo e vedremo cosa non ha funzionato”.

Iago ha proseguito: “L’occasione ad inizio secondo tempo? Lì volevo tenerla bassa, credo sia andata fuori di poco. Era una bella occasione. Dopo abbiamo fatto il 2-0, e non credo che quell’occasione abbia pesato tanto. Dovevamo gestire meglio il risultato. Sicuramente ci sta mancando questo, perché la partita l’abbiamo fatta noi, soffrendo anche poco e dominando. Ci manca questo per dare continuità. Ora pensiamo a sabato, sapendo di aver fatto tante cose bene. Io mi sento bene, dopo l’infortunio non è facile riprendere il ritmo ma lo sto recuperando piano piano. Spero di continuare così ad aiutare la squadra”.