Cagliari-Torino 0-0, Frustalupi: “Dominato nella ripresa, è mancato solo il gol”

Le dichiarazioni di Nicolò Frustalupi, il vice di Walter Mazzarri, dopo la partita tra Cagliari e Torino: “Ancora non ho sentito il mister, probabilmente non sarà contento del risultato: sarà soddisfatto della prestazione, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo dominato magari non del risultato. Vedremo domani cosa mi dirà, oggi tutti avremmo voluto dedicargli una vittoria”.

“Nel secondo tempo abbiamo creato un sacco di occasioni, abbiamo dominato. Siamo venuti qui per vincere ma è stato bravo il portiere loro. Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Nel primo tempo avremmo potuto fare qualcosa di più, ma nel secondo abbiamo provato a vincerla. Nel secondo tempo il Cagliari ha allentato il ritmo del pressing e allora abbiamo provato a inserire giocatori offensivi. Peccato per non essere riusciti a vincerla”.

Un aggiornamento poi sulle condizioni di Baselli: “Credo non sia niente di grave. Sembra una botta, nulla di più, ma sarà più preciso il dottore quando potrà visitarlo domani. Comunque Lukic è entrato molto bene come Zaza e Parigini”.

“Chi è entrato ha fatto bene, in generale nel secondo tempo abbiamo fatto bene. E’ mancato il gol, che poi è la cosa più importante. Contro il Parma eravamo stati confusionari, oggi credo che la partita sia stata fatta bene e che sia mancato solo il gol”.

Soriano è parso ancora fuori dal gioco granata: “Lui è eclettico, può giocare in tanti ruoli, secondo me ha fatto una buona partita. Nel primo tempo non era facile perchè lui non trovava lo spazio per giocare visto che il Cagliari pressava molto. Può dare gol e inserimenti, lo conosciamo tutti, chiaro che è arrivato tra gli ultimi quindi magari non è appieno nei meccanismi. Ma può dare ancora molto”.

L’obiettivo è l’Europa, alla luce della classifica? “Come dice sempre il mister, noi dobbiamo pensare a una partita alla volta. La classifica è corta e non dobbiamo metterci per forza un obiettivo in testa. Ora pensiamo al Genoa. Alla fine vedremo dove saremo arrivati”.

Nella ripresa, il Torino ha provato la soluzione con Falque dietro Zaza e Belotti: “E’ una soluzione a nostra disposizione e ci lavoriamo. Chiaro che la precedenza ce l’hanno gli equilibri della squadra: bisogna rispettare gli avversari. Per iniziare con tre attaccanti più due esterni in proiezione offensiva, devono stare tutti bene”.

Così i tecnico in conferenza stampa: “Nel secondo tempo abbiamo rischiato con quattro attaccanti perchè il Cagliari era calato fisicamente. Nel primo tempo ci hanno chiusi ovunque, ci sono state comunque un paio di situazioni pericolose in cui c’era l’opportunità di essere più pericolosi. Poi nel secondo tempo, avete visto tutti cosa è successo. Ci è mancato solo il gol”.

Non crede che questa stia diventando la stagione dei rimpianti? Dopo Udine, Bologna e oggi… tutte partite in cui si doveva vincere. “Sì, in queste partite si meritava di più. Per vincere bisogna segnare, ma ci è mancata precisione. Comunque il campionato è molto equilibrato e la classifica molto corta, noi non la guardiamo nemmeno tanto. C’è ancora tempo per risalire”.

Zaza e Belotti con Falque dietro? “E’ una soluzione su cui si lavora. Più giocano insieme più l’intesa migliora. Oggi sono andati molto meglio rispetto a quanto fatto con il Parma. Chiaro che per i sincronismi ci vuole tempo”.

Quando rientrerà Mazzarri? “Sta bene, ci teneva a venire qui, ma doveva fare questi controlli. Penso rientrerà a breve, ma non so quando con precisione”.

Il Toro non poteva cominciare a giocare bene prima degli ultimi 15 minuti? “Ci sono anche gli avversari. Quando il Cagliari è calato, la nostra qualità è venuta fuori. Loro erano aggressivi, nel primo tempo, e non era facile trovare gli spazi. Normale che invece questi ci siano nel finale. E’ questa un po’ la spiegazione”.