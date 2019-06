Calciomercato Torino, il punto: arriva il riscatto di Djidji. Verdi e Berenguer…

Il Torino si sta occupando, in questo periodo, del calciomercato. In particolare, la dirigenza granata sta agendo in particolare sui riscatti, cercando di concludere operazioni che vanno concluse nel migliore dei modi e soprattutto al più presto, per confermare un gruppo che in questa stagione ha fatto molto bene in campionato arrivando settimo con 63 punti.

DJIDJI – Oggi è stato compiuto un passo importante, con la conferma del difensore Koffi Djidji, ufficialmente riscattato dal Nantes dopo una stagione ad alti livelli, conclusa sfortunatamente con un infortunio che lo ha bloccato. Ma non solo, perché Ola Aina è stato già riscattato alla fine del campionato, come ha annunciato lo stesso Cairo nelle interviste post Torino-Lazio. In più, ci sarà il riscatto sicuro di Simone Zaza che, nonostante abbia avuto una stagione in ombra, ha l’obbligo di riscatto nel suo contratto, e quindi rimarrà in granata salvo offerte altissime.

BERENGUER – Da monitorare, però, ci sono anche le situazioni in uscita. Nel corso di questi giorni è emersa la notizia di un interessamento da parte dell’Athletic Bilbao per l’attaccante del Toro Alex Berenguer, che con l’infortunio di Iago Falque è diventato uno dei titolari di Mazzarri, autore anche di prove molto positive, come quella contro il Milan in cui ha segnato un gol formidabile. Il Torino non ha intenzione di svendere i suoi giocatori, quindi a fronte di un’offerta inferiore ai 10 milioni non vuole neppure aprire la trattativa.

VERDI – In entrata, il nome più caldo da tenere d’occhio è quello di Simone Verdi. Il giocatore, tra l’altro ex Toro, è ai margini del Napoli: l’attaccante non ha trovato spazio nelle gerarche di Ancelotti, e potrebbe decidere di trasferirsi nel capoluogo piemontese per trovare un ambiente che gli permetta di mettere in mostra le sue note qualità di ambidestro. La situazione è ancora da sbloccare, perché ci sono delle questioni da risolvere, ma il nome resta caldo.