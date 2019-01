La probabile formazione del Torino: Lukic si candida titolare, dentro Ansaldi e Lyanco

Corta, anzi cortissima la coperta granata contro la Roma. Tante le assenze con cui deve fare i conti Mazzarri, in particolare a centrocampo. In mezzo infatti, oltre al sicuro Rincon, per la squalifica di Meitè e l’infortunio di Baselli dovrebbero giocare l’adattato Ansaldi e il sin qui mai titolare Lukic, con quest’ultimo che non è al 100% (è tornato ad allenarsi normalmente solo questa mattina). Ma potrebbe giocare comunque, per permettere a Mazzarri di mantenere il 3-5-2 con cui ha sempre affrontato le big nel girone di andata. Nel caso il serbo dovesse alzare bandiera bianca, allora potrebbe esserci spazio per Berenguer e dal 3-5-2 si passerebbe al 3-4-2-1, con l’ex Osasuna alle spalle di Belotti insieme a Iago Falqué.

In difesa confermatissimi Nkoulou e Djidji, al posto di Izzo – con Moretti fuori – dovrebbe giocare Lyanco sul centro-destra, che tornerebbe titolare per la prima volta dal 23 dicembre 2017 per rilanciarsi dopo il lungo stop. Sulle fasce agiranno De Silvestri sulla destra e sulla corsia mancina Ola Aina. In porta ovviamente Salvatore Sirigu, davanti confermata la coppia Falque-Belotti. Interessanti potrebbero essere le scelte a gara in corso, perché Mazzarri in conferenza stampa ha ammesso di apprezzare e non poco Adopo, Millico e Ferigra. Per il centrocampista, vista la situazione d’emergenza potrebbe esserci l’occasione di esordire tra i professionisti.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Ansaldi, Rincon, Lukic, Aina; Iago Falqué, Belotti. Allenatore: Mazzarri