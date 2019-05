Lazio, continuano i festeggiamenti: giovedì amichevole a porte aperte

È una Lazio mentalmente in vacanza quella che sta vivendo queste ultime settimane di campionato. La vittoria della Coppa Italia ha regalato ai biancocelesti la qualificazione in Europa League, aprendo una serie di festeggiamenti di squadra e tifosi. E così, nonostante l’imminente gara di domenica contro il Toro, il club ha organizzato per giovedì un’amichevole per stare insieme ai tifosi e festeggiare la vittoria in coppa. Questo il comunicato diramato dalla Lazio: “Appuntamento al Centro Sportivo di Formello. Nella giornata di giovedì la Prima Squadra della Capitale affronterà, alle ore 16:00, l’ASD Città di Rocca di Papa in una partita d’allenamento a porte aperte presso il Campo ‘Mirko Fersini’.