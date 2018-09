Le pagelle di Torino-Spal 1-0: Nkoulou-Sirigu, le incrollabili certezze granata

Termina Torino-Spal, prolungata dalla sospensione per pioggia, ed è il momento delle pagelle. Il Torino trova i primi tre punti del campionato in una partita resa strana dalla sospensione per pioggia. Un match difficile da gestire contro un avversario ostico, ma i granata lo hanno portato a casa e questo non può non essere un segnale positivo.

La vittoria porta la firma di Nicolas Nkoulou, che ha deciso la partita con un grande stacco di testa. Partita perfetta per lui, che dietro non ha concesso nulla. Importante come sempre anche Salvatore Sirigu, che leva dall’incrocio dei pali una punizione di Kurtic. Tutti i granata sono sopra la sufficienza, compresi Falque e Belotti, a cui manca solo il gol. Zaza, l’esordio è benaugurante.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-SPAL 1-0