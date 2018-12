Le pagelle di Torino-Sudtirol 2-0: Lyanco e Lukic ci sono. Zaza ancora a secco

Termina Torino-Sudtirol, quarto turno di Coppa Italia: vittoria al minimo sindacale per il Torino, che si qualifica agli ottavi di Coppa senza meravigliare di certo. Un 2-0 con un gol per tempo, firmati Soriano ed Edera, che di certo non avrà scaldato gli animi dei 3339 (!) tifosi paganti.

Per tanti questa gara era la chance di mettere in difficoltà Mazzarri: si può dire non l’abbiano sfruttata tutti appieno. I più positivi tra i granata sono Lyanco, Lukic ed Edera. Soriano non convince nonostante il gol (trovato grazie a una deviazione). Zaza a secco e mal assistito dai compagni, che non hanno certo creato occasioni a ripetizione.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-SUDTIROL 2-0