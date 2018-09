Mazzarri pre Chievo-Torino: “Io vedo un Toro in crescita”. E su Falque…

Domani pomeriggio il Torino tornerà in campo per la terza sfida nel giro di una settimana, con l’impegno veronese sul campo del Chievo valido per la settima giornata di Serie A: una formazione, quella scaligera, che ha vissuto un avvio di campionato decisamente complicato e si trova al momento in ultima posizione. Si tratta quindi di un incontro che entrambe le squadre, per differenti motivazioni, hanno bisogno di vincere. Dalla sala conferenze del Grande Torino, tra pochissimo le parole in diretta di Walter Mazzarri per la presentazione di Chievo-Torino.

Il tecnico è arrivato in sala conferenza. Ecco il via alle domande.

Che Chievo si aspetta domani?

“Un avversario tosto. In questo periodo la classifica conta fino a un certo punto per tutti. Anche se i risultati a volte non gli sono venuti, il Chievo sul proprio campo è ostico, tradizionalmente. Proprio noi l’anno scorso abbiamo faticato. Siamo coscienti che ogni partita va presa con le molle, bisogna essere bravi nelle due fasi per prevalere sull’avversario. Vale per tutte le partite”.

Ancora il tecnico: “Mi aspetto una partita tosta e combattuta per novantacinque minuti. Tante persone guardano le statistiche. Il calcio è fatto di tante cose: corsa, tecnica, tattica. Spesso giudichiamo le partite guardando la supremazia territoriale e il possesso palla, ma poi basta un contropiede e i risultati cambiano. Bisogna guardare le prestazioni: attraverso queste devono arrivare i risultati, anche se spesso questi sono decisi da fattori esterni. Noi però guardiamo noi stessi. E dobbiamo concentrarci su quel che facciamo, cercando di crescere e migliorare, anche al di là del risultato”.