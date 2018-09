Mazzarri presenta Torino-Spal: “Ripartiamo da San Siro. Zaza può esordire” E su Ljajic…

Domani sera il Torino tornerà in campo per la terza giornata di campionato, di fronte al proprio pubblico: avversario di giornata la Spal autrice di una ottima partenza con sei punti conquistati nei primi due turni. I granata cercano la prima vittoria dopo le belle prestazioni offerte contro Roma ed Inter. Dalla sala conferenze del Grande Torino, tra pochissimo le parole in diretta di Walter Mazzarri per la presentazione di Torino-Spal.

Inizia la conferenza.

Che impressioni le ha fatto la SPAL?

E’ partita forte, ha un allenatore che ha fatto un ottimo campionato. E’ una squadra prima in classifica al di là di tutto, quindi sarà una partita difficile. Dovremmo partire dai due secondi tempi che abbiamo fatto, ma partendo dal 1′ questa volta: ho lavorato tanto su questo, perché la Spal è una squadra temibile. Ci sono sorprese in continuazione in questo calcio, c’è tanta competizione: dobbiamo pensare a fare il massimo al di la di chi abbiamo davanti.

Su Antenucci e Petagna.

Sono due punte che lavorano tanto per la squadra e sono molto pericolose. Sono in forma strepitosa e dobbiamo essere bravi a limitarli.

