Mazzarri pre Torino-Atalanta: “Non è uno spareggio, ecco perchè”. E su Singo…

Il tecnico granata Walter Mazzarri presenta così la partita: “Da qualche anno l’Atalanta è una realtà importante, quest’anno ha perso qualche punto all’inizio, se non avesse avuto questa flessione sarebbe tra le prime della classe. Gioca bene, è una squadra forte sotto tutti i punti di vista. E’ una squadra in formissima, per fare risultato bisogna fare una grande gara”.

Il Torino giocherà più in attacco rispetto a quanto visto a Napoli? O punterà prima di tutto a prolungare la striscia di imbattibilità?

“Il gol prima o poi si prenderà, l’importante è farne uno in più degli altri… Noi vogliamo fare il massimo. Credo che la squadra stia crescendo: abbiamo fatto tanti pareggi, ma se si fossero trasformati in vittorie come avremmo meritato oggi si parlerebbe di un Toro rivelazione del campionato. Ora però dobbiamo continuare a dare battaglia. A volte subiamo di più, come a Napoli, perchè loro facevano un recupero palla immediato che ci ha messi in difficoltà. Ma siamo stati bravi a tenere e poi alla fine avremmo anche potuto fare gol: mi viene in mente il colpo di testa di Baselli, o quel contropiede di Aina che avrebbe mandato in porta Belotti, o ancora quella cavalcata di Belotti stesso, poi abbattuto: occasioni che potevano permetterci di vincere. Domani è un’altra prova, un’altra verifica”.