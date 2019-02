Mazzarri pre Spal-Torino: “Serve il salto di qualità. Quando li ho visti scherzare…”

Siamo alla vigilia di Spal-Torino, 22ª giornata di Serie A: Walter Mazzarri è pronto a presentarsi in sala stampa per introdurre i temi della gara contro la Spal.

Dopo aver diramato la lista dei convocati dal tecnico per la trasferta di domani, il tecnico sta per arrivare in sala conferenze.

Via alla conferenza.

“La formazione la penserò domani mattina alle 9 e mezzo. La SPAL? Basta pensare che ha vinto la domenica passata, è in uno stato di forma particolare. Hanno vinto a Parma, e questo la dice lunga sulle difficoltà che affronteremo. Nel campionato italiano una partita facile non esiste, questa è anche più difficile delle altre, loro non hanno nulla da perdere: difficoltà massima, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e maturati dopo la vittoria contro l’Inter.“

“La SPAL so che segna molto sui calci piazzati, fa molti gol di testa anche grazie a Lazzari che fa tanti assist, un campione pericoloso. Ma ha anche attaccanti, buoni centrocampisti che sanno inserirsi e attaccare la profondità. Una squadra organizzata, mi aspetto domani una prova importante, perché se no rischiamo di cadere dopo una grande prestazione. Bisogna essere all’altezza da tutti i punti di vista“.