Zaza titolare come in azzurro? Mazzarri tira dritto: nel Toro gioca chi sta meglio

La sosta Nazionali è ormai alle spalle, oggi il Torino torna in campo e lo fa in via ufficiale, per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un turno che mette i granata di fronte all’Udinese in terra avversa, e che impone loro di proseguire lungo la strada tracciata nel corso dei primi tre incontri a livello di prestazione, determinazione e forza di volontà. Un obiettivo che necessità di alcuni elementi indispensabili per essere raggiunto, come ben sa Walter Mazzarri che nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio è stato limpido e quasi lapidario nel ribadire ancora una volta i principi secondo i quali ha di fatto creato o rimodellato il gruppo a sua disposizione e lo sta adesso guidando, con polso saldo e linee guida estremamente definite nei pensieri che evidentemente vengono portate anche all’atto pratico e non restano semplici parole al vento.

La prima e più importante regola sembra rispondere alle seguenti parole: nel Torino, in questo Torino, gioca chi sta meglio. Sembra una banalità, ma se ci si ferma a riflettere per pochi attimi ci si potrà facilmente accorgere che tante realtà evidenziano come in effetti non lo sia. La rotta intrapresa e seguita con il massimo della convinzione dal timoniere granata invece appare essere proprio questa: “Se vogliamo crescere bisogna che giochino quelli in forma. La squadra deve prevalere sull’avversario. Tutto il resto è aria fritta.” Un concetto che rimanda al desiderio di schierare certezze, giocatori che possano garantire un determinato tipo di prestazione dal primo all’ultimo minuto e che siano al momento in grado di spendersi al cento per cento per la causa granata: mentalmente, certo, ma anche a livello fisico. Parole utilizzate nel momento in cui è stato interpellato sul possibile utilizzo di Zaza dal primo minuto, una delle tematiche più calde dell’avvio di stagione in casa Torino. Sembrano molto lontani i tempi di Niang in campo dall’inizio pur in condizioni non adeguate come accadeva sotto altre gestioni.

La punta ha giocato titolare in azzurro contro il Portogallo. Ma questo non significa che la storia debba essere la medesima con la casacca granata. Parola di Mazzarri: “La Nazionale è una storia per conto suo. Non è detto che noi dobbiamo tenere conto di quello che è successo, semmai è il contrario, visto che i giocatori si allenano nei club. Se noi vogliamo aggredire l’avversario, serve andare a mille. Noi facciamo i test. Zaza in questo momento non ha i ritmi degli altri.” Titolare con l’Italia ma ad oggi non nel Torino? Uno scenario più che verosimile, con il club granata che entra quindi in una nuova dimensione nella quale godere dell’abbondanza in più reparti e poter contare su una scelta variegata, ma puntando sempre sulle pedine che in quel momento danno maggiore sicurezza. Il tutto, al fine di raggiungere un obiettivo ben definito, che il tecnico granata si prefigge senza scontare altre frecciatine al CT Mancini: “A me poi sembra che la Nazionale non abbia vinto. Noi invece dobbiamo vincere…”