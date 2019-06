Ola Aina saluta il Chelsea: “Grazie a Conte per le presenze in Blues”

Il giocatore del Torino Ola Aina, riscattato pochi giorni fa, ha dato il suo addio al Chelsea, squadra che lo ha lanciato nel calcio dei professionisti. Parole dolci, molto tenere per la squadra per cui è anche tifoso. Ecco le sue parole di addio su Instagram:

“L’inizio di un nuovo capitolo. Le parole non possono esprimere come mi sento. Unirmi a questo club a dieci anni unitamente al giocare a pallone per la squadra per cui faccio il tifo è stata la miglior cosa capitatami. Ora ho 22 anni e guardo indietro ai bei momenti passati: allenarmi, viaggiare e passare del tempo con giocatori fantastici che ho sempre ammirato. Ho avuto l’opportunità di giocare ed allenarmi con i giocatori della prima squadra ma soprattutto con i ragazzi che io chiamo fratelli, quelli degli anni nel settore giovanile. I miei ricordi migliori saranno sempre i momenti di crescita umana e calcistica mentre diventavo uomo al loro fianco. Voglio ringraziare tutti gli allenatori e tutto lo staff medico e gli altri, che mi hanno accompagnato in questi anni al Chelsea. Ringrazio che mi abbiate sempre aiutato e che vi siate interessati a me. Voglio ringraziare prima di tutti il mio allenatore Koe Edwards per tutto quello che ha fatto per me negli anni; ma anche Micky Beale, Ciril (che mi ha insegnato ad usare il piede sinistro), Adi Vivash (la nostra figura paterna), Andy Myers, Jody Morris, Dermot Drummy e Antonio Conte (per le mie presenze con il Chelsea). Infine un grande grazie ad Eddie Newton e allo staff per i prestiti, 12 anni sono passati così velocemente e sono davvero grato al Chelsea (la mia squadra di quando ero bambino). Questo posto sarà per sempre nel mio cuore. Fino alla prossima volta, mi auguro tanti successi in futuro per questo club, vi voglio bene ragazzi. Mr. Lulu.”