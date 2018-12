Südtirol, Zanetti: “Oggi gara storica, cerco di trasmettere il cuore Toro”

Sarà uno degli ex dell’incontro Paolo Zanetti, allenatore del Südtirol, che da giocatore ha vestito la maglia granata dal 2007 al 2011. Ed i trascorsi a Torino hanno lasciato ottimi ricordi all’attuale tecnico della formazione altoatesina, come lo stesso Zanetti ha tenuto a sottolineare in alcune dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb: “Tre stagioni e mezzo in granata non si dimenticano. Io ho imparato che cosa voglia dire avere il cuore Toro, cioè quello spirito da combattente vero ed ora sto cercando di trasferirlo ai miei ragazzi al Südtirol”.

Per l’ex centrocampista granata, dunque, quella in programma questa sera al Grande Torino non potrà essere una partita come tutte le altre: “Sarà una gara speciale, una serata storica per questa società in cui proveremo a giocarci le nostre chance cercando si sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. E per me giocare contro il Toro significa anche tornare a Torino, una città che mi è entrata nel cuore e dove ho deciso di fare nascere mia figlia Rebecca e far vivere la mia famiglia”.