Torino-Atalanta, i convocati di Mazzarri: non ce la fa Djidji, ci sono Ferigra e Millico

Walter Mazzarri ha diramato la lista dei 21 giocatori convocati per la sfida contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini in programma domani allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15. Non compare nella lista Koffi Djidji che non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio destro rimediato nel match contro l’Udinese. Nuova convocazione in Prima squadra per Vincenzo Millico ed Erick Ferigra, giovani talenti della Primavera di Coppitelli.

Di seguito ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: ICHAZO, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BREMER, DE SILVESTRI, FERIGRA, IZZO, MORETTI, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, PARIGINI

ATTACCANTI: BELOTTI, DAMASCAN, FALQUE, MILLICO, ZAZA