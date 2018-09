Torino, chi gioca a Bergamo? De Silvestri ci prova, Bremer ci spera. Pronto Soriano

Dopo la batosta contro il Napoli, il Torino – come ha affermato il presidente Urbano Cairo (leggi qui) – deve resettare e ripartire contro l’Atalanta. Per Walter Mazzarri non sarà facile scegliere l’undici titolare. In conferenza stampa ha affermato: “Prima voglio parlare con la squadra, poi con i singoli e infine farò le mie considerazioni e scelte di formazione, per capire su chi posso contare per avere una risposta completamente diversa rispetto a quanto visto col Napoli”. Il tecnico spera almeno nel recupero completo di Lorenzo De Silvestri, per poter contare su una delle colonne della squadra sin dal 1′. In questo caso potrebbe essere Alex Berenguer a lasciare spazio all’ex Lazio. Ola Aina rimarrebbe sulla corsia di sinistra, come contro il Napoli.

