Torino-Chievo 3-0, Mazzarri: “Non la nostra miglior partita, ci teniamo il risultato”

Al termine della gara tra Torino e Chievo, Walter Mazzarri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Abbiamo sofferto come non mai, complimenti al Chievo che se continuerà così si potrà salvare. Probabilmente i ragazzi hanno sofferto anche il primo caldo. Ci sono delle partite in un campionato che vanno raccattate, oggi era una di quelle. Bisogna guardarci un po’ negli occhi e preparare la prossima gara che andrà giocata in un altro modo. I ragazzi oggi sentivano l’importanza di vincere, la responsabilità porta anche un po’ a bloccarsi. Da domani giocheremo in un altro modo, sapendo che a Frosinone dovremo fare un’altra gara. Andrea si meritava il gol, ha fatto di tutto e non segnava nel scorse partire. Sono contento sia per lui che per Zaza. Simone stando fuori si poteva demoralizzare, invece oggi è entrato e ha dato un’ottima risposta“.

