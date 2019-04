Torino, da Glik a Sirigu: la top 5 dei colpi di Petrachi

Il botta e risposta tra Cairo e Petrachi sembra l’inizio della fine da direttore sportivo del Torino del dirigente di origine leccese. Nei suoi dieci anni in granata è riuscito a portare la società del capoluogo piemontese dalla Serie B alla lotta per l’Europa (in mezzo anche una partecipazione all’Europa League), il tutto senza spendere milioni, ma sapendo comunque gestire le finanze a sua diposizione e riuscendo a scegliere spesso i giocatori giusti per la causa granata. Dalla prima rivoluzione dei peones fino alla linea verde intrapresa con l’arrivo sulla panchina del Torino di Ventura. Vari i giocatori che, presi a un prezzo basso, sono poi esplosi con la maglia granata divenendo importanti anche per le rispettive nazionali (alcuni hanno ottenuto la prima convocazione, mentre altri si sono ripresi la maglia della propria selezione).

