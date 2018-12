Torino-Empoli 3-0, Cairo: “Se non ci sono errori arbitrali si vince. Ljajic? Ecco la verità”

Al termine della gara tra Torino ed Empoli, il presidente Urbano Cairo si è fermato con i giornalisti. Ecco le se dichiarazioni: “Partita tranquilla e ben arbitrata, senza cose particolari. Questa è la sesta vittoria, in cinque delle sei vittorie non c’è mai stato un errore arbitrale. Se ci sono delle gare tranquille che non succede nulla che sia ingiusto alla fine si riesce a vincere. Bravi gli arbitri in campo. Il tridente? Decide il mister, lui sa qual è il momento di far giocare insieme Belotti, Zaza e Iago. Ma sono cose non mi riguardano, decide Mazzarri”.

