Torino-Empoli 3-0, Mazzarri: “Partita quasi perfetta. Tifosi, che atmosfera!”

Finisce 0-0 tra Torino e Empoli all’Olimpico Grande Torino. Ecco le dichiarazioni del tecnico granata Walter Mazzarri al termine del match: “Abbiamo fatto una bella partita, davanti avevamo una squadra che gioca bene, organizzata con un bravo allenatore. Se avessimo sbagliato delle valutazioni in fase passiva saremmo stati puniti”.

Poi ancora Mazzarri, in conferenza stampa: “Devo fare i complimenti all’Empoli che è una squadra ben organizzata. Hanno dei giocatori bravi tecnicamente, pronti alla ripartenza. Se avessimo sbagliato come fatto col Parma avremmo potuto pagarla a caro prezzo. Nel primo tempo il gallo ha avuto due palle importanti, siamo stati bravi a non concedere nulla e trovare il gol già nel primo tempo come avevamo pianificato“.

Ancora, riguardo la partita: “So cosa dico e so cosa vorrei dai ragazzi, quando gli spazi sono stretti a me piace il gioco veloce. Iago si era mosso bene tra le linee ma non è stato servito bene e due o tre volte che si erano create occasioni importanti. Il Parma ci serva da insegnamento, siamo stati bravi ed equilibrati a non farli ripartire“.