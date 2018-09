Torino, la campagna abbonamenti delude. E il confronto con la Serie A…

Il Torino ha chiuso la campagna abbonamenti a quota 11178, un dato che non si può certo definire entusiasmante e relega i granata alla quattordicesima posizione per numero di tessere staccate in Serie A, dietro alle due genovesi e l’Atalanta ma anche a squadre come Udinese, Parma e Frosinone. Il numero di abbonamenti non si può certo definire da zona Europa. In testa a questa speciale classifica troviamo l’Inter che ha effettuato sold-out di abbonamenti, ha raggiunto quota 37000 – la società ha deciso di mettere in vendita una quantità di abbonamenti pari al 50% della capienza dello stadio, escluso il settore ospiti. Dietro ai nerazzurri troviamo l’altra milanese, ovvero il Milan, e in terza posizione la Juventus che ha comunque ha venduto tutti i tagliandi disponibili ma dispone di un impianto d’inferiore capienza rispetto a San Siro. Bene la Fiorentina, che ha superato ampiamente il muro dei 20000. Da escludere il Napoli che – visti i lavori di ristrutturazione del San Paolo – ha deciso di non effettuare la campagna abbonamenti.

Scheda 1 di 3