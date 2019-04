Torino, senza Djidji anche la difesa è in emergenza

La coperta in casa Torino si fa sempre più corta, dopo i problemi in attacco, ecco che anche il pacchetto arretrato pare essere scoperto. La situazione di Djidji, infatti, non è delle più incoraggianti ed è possibile che venga operato al menisco, visto che la terapia conservativa non pare essere andata per il verso migliore. Se così fosse, allora il difensore arrivato dal Nantes avrebbe finito la stagione in anticipo.

ALTERNATIVE – L’unico sostituto al momento è Moretti, un 38enne che per l’ennesima volta si ritrova a dover recitare una parte da protagonista. La speranza, ovviamente, è quella che il difensore romano riesca a mantenere alto il livello delle sue prestazioni, considerando che come sempre si è confermato un giocatore più che affidabile anche dal punto di vista fisico nonostante il passare degli anni. In realtà Mazzarri avrebbe altre due possibili alternative, ma sembrano altamente improbabili. La prima è Bremer, che in questa stagione non è praticamente mai sceso in campo e l’impressione è che, quindi, il suo allenatore non lo ritenga pronto. La seconda alternativa è il neo arrivato Singo, un ragazzo che deve ancora sgrezzarsi (come ha dimostrato con la Primavera).

RIMPIANTI – Con il senno dei poi, allora, meglio sarebbe stato coinvolgere e trattenere uno tra Bonifazi e Lyanco. Certo, se il primo ha bisogno di giocare per poter diventare un giocatore di livello (e in questa stagione alla SPAL sta confermando il suo potenziale), il secondo arrivava da un infortunio e quindi aveva bisogno di minuti per poter recuperare a pieno. Per quella che è la situazione di oggi, però, uno dei due sarebbe stato più che utile in questo momento della stagione, ma, sta di fatto, che ora la coperta è corta anche in difesa e, ancora una volta, il Torino si dovrà affidare all’eterno Moretti.