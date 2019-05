Toro, l’ora di Millico? Con la Lazio può trovare spazio il gioiellino del vivaio

Potrebbe essere scoccata l’ora di Vincenzo Millico in casa Toro. Il gioiellino della Primavera, dopo aver assaporato l’esordio in Serie A contro l’Atalanta a febbraio, potrebbe ora essere pronto a vivere una partita da protagonista.

IL LUNGO STOP – Già, perché con un Toro matematicamente fuori dalla corsa all’Europa League, Mazzarri potrebbe dare spazio a chi finora ha giocato meno. Uno di questi è sicuramente Vincenzo Millico, che in questa stagione è stato parecchio sfortunato. Una lesione al bicipite femorale lo ha infatti tenuto lontano dai campi di gioco per oltre due mesi proprio dopo l’esordio con il Toro dei grandi. Un evento sfortunato, che ha privato Mazzarri di una pedina che avrebbe potuto aiutare la squadra ed allo stesso tempo ha impedito al giocatore stesso di trovare alcune presenze in Serie A.

IN RITIRO COL TORO – Il giocatore, in ogni caso, può contare sulla fiducia del tecnico, che in due occasioni stava per gettarlo nella mischia per risolvere alcune partite. Solamente l’intervento del VAR ed una rovesciata di Belotti, rispettivamente contro Udinese e Sassuolo, hanno impedito al numero 72 di fare il suo ingresso in campo. Domenica potrebbe arrivare la sua occasione, che sia dal primo minuto o a gara in corso Millico potrebbe infatti trovare la seconda presenza in A con il Toro, con un occhio al futuro. Per il giocatore, infatti, c’è in vista il ritiro estivo con la prima squadra, come confermato dallo stesso Mazzarri.