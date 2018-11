Toro, parla Cairo: “Filadelfia più aperto. Robaldo? Finalmente ci siamo”

Nel corso della serata organizzata dal Toro Club Valtriversa Granata, è intervenuto telefonicamente anche il Presidente granata Urbano Cairo, che ha parlato dello Stadio Filadelfia: “È una bellissima cosa che siamo tornati a casa. Ora dobbiamo tenere il Filadelfia più aperto, perché il giorno della partita chi arriva da fuori Torino avrà sicuramente il piacere di vederlo ricostruito”. Da un impianto ricostruito, il Presidente è passato a soffermarsi sul Robaldo, centro sportivo per il quale si attendono novità: “Dovremmo essere in dirittura d’arrivo. Purtroppo siamo ancora fermi nonostante siano passati due anni e mezzo, ma credo che siamo ad un passo dalla posa della prima pietra. Sarei felice se potessimo avere cinque campi sintetici in cui fare allenare tutti i nostri ragazzi o almeno una buona parte”.