Toro, scocca l’ora di Zaza: col Südtirol per ritrovare gol e fiducia

Avrà una grande occasione Simone Zaza, che questa sera è pronto a scendere in campo dal primo minuto al centro dell’attacco granata. Mazzarri vuole dare fiducia al suo attaccante, che contro il Südtirol dovrà mostrare progressi rispetto alle ultime uscite.

UNICA PUNTA – A differenza delle altre gare in cui il numero undici granata è sceso in campo, questa volta Zaza dovrebbe essere l’unica punta nello schieramento di Mazzarri. Belotti dovrebbe infatti accomodarsi in panchina, con l’ex Valencia che sarebbe dunque il terminale offensivo di un 3-4-2-1 con Soriano ed Edera sulla trequarti. Una soluzione che andrebbe a favorire il centravanti, chiamato ad un minore sacrificio e maggiormente al centro delle trame offensive.

RITROVARE FIDUCIA –Ad eccezione del gol vittoria messo a segno contro il Chievo a Verona, quello visto fino ad ora è stato uno Zaza con le polveri bagnate. Anche se in campo nei minuti finali, l’ex Valencia ha spesso avuto palle gol importanti, basti pensare alle gare contro Bologna, Cagliari e Genoa, ma si è dimostrato poco ludico e freddo sotto porta. Ed ecco dunque che affrontare una squadra sulla carta inferiore può essere una buona soluzione per ritrovare quella convinzione e quella fiducia nei propri mezzi necessarie per tornare ad essere decisivo.