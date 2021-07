Calciomercato Torino, preso Sardi per l’Under 17 dal Montrouge

Il giocatore, difensore centrale francese, arriva in granata dopo un lungo periodo in prova con i 2005

Colpo in entrata per le giovanili del Torino. All'Under 17 si unirà Maïssan Sardi, giovane difensore classe 2005, dal Montrouge, società francese. Il ragazzo era in prova con la squadra da tempo e ha convinto pienamente il Torino, che così ha deciso di investire sul giovane portandolo in granata. L'annata, una delle più importanti in casa Toro, si sta rinnovando per poter crescere ulteriormente. Da quest'anno d'altronde giocherà un campionato decisamente complicato come quello Under 17.