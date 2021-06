Torino, il tabellone del calciomercato: si scaldano i primi colpi dell’era Juric

Non è ancora ufficialmente cominciata la sessione estiva di calciomercato, ma qualcosa già comincia a bollire in pentola in casa Torino. Tante le voci di mercato che si sono susseguite nel corso di questa prima settimana di giugno, con la consapevolezza che il vero "via" ufficiale alle trattative verrà dato soltanto a partire dal prossimo 1 luglio.

Per quanto riguarda il mercato in entrata del Torino, il club granata il suo primo colpo ufficiale l'ha già fatto in panchina con l'arrivo di Ivan Juric che prenderà il posto di Davide Nicola in panchina. Ben avviate anche le trattative per i rinnovi di Milinkovic-Savic (QUI I DETTAGLI) e Ansaldi (QUI I DETTAGLI), che salvo sorprese dovrebbero restare in granata anche la prossima stagione. Di rientro sotto la Mole anche i tanti giocatori in prestito - da Aina a Meité, passando per Segre, Millico & co. -, che dovranno essere valutati dal nuovo tecnico per capire se il loro futuro sarà al Torino o altrove. Molti anche i giocatori che in questi primi giorni di giugno sono stati accostati al club granata: su tutti spiccano i nomi di Dimarco (profilo molto gradito a Juric) e Messias, con il Toro che è alla ricerca di un trequartista per il 3-4-2-1 tipico dell'allenatore croato.