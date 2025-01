Serie A, la classifica: il Torino sale a 26 punti e ora respira

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa dell'anticipo di venerdì sera per il 22° turno

Dopo tre mesi finalmente il Torino ottiene tre punti in casa e lo fa battendo 2-0 il Cagliari grazie alla doppietta di Ché Adams. Con questo risultato i granata salgono a quota 26 punti dopo 22 partite: un bottino che vale almeno momentaneamente il decimo posto in coabitazione con l'Udinese, in attesa dei risultati di sabato, domenica e lunedì che completeranno questa giornata. Il Cagliari invece dopo questa sconfitta rimane fermo a 21 punti che valgono la 14^ posizione e spera che le squadre dietro non la superino nei prossimi tre giorni.