Torino-Verona 1-1, Vanoli in conferenza: “Non possiamo buttare il primo tempo”

Le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro i gialloblù nel 31° turno di Serie A

Federico De Milano Redattore 6 aprile 2025 (modifica il 6 aprile 2025 | 18:50)

Al termine della sfida tra Torino e Verona, valida per la 31^ giornata di Serie A, il tecnico granata Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa per fornire la sua opinione sul match. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino.

Nel primo tempo avete giocato male? "Non possiamo buttare via 45 minuti, le condizioni erano le stesse per il Verona. Dobbiamo sapere chi andiamo a incontrare e dobbiamo imparare a fare noi la partita. Nel primo tempo siamo stati lenti a girare la palla e a trovare Ricci, anche ad attaccare la profondità corta. Con una squadra organizzata come il Verona è stata difficile, per loro un punto era oro. Sono severo con i miei ragazzi, dopo l'errore di Vanja e il rigore sbagliato, hanno saputo reagire e questo è un step di crescita. Ogni partita si cresce e dobbiamo capire cosa abbiamo fatto bene e cosa meno, lavoriamo per la prossima gara".

Come si fa a pensare a un futuro senza Elmas? "Non parlo di futuro, io penso solo al presente. Ero focalizzato su Verona e ora lo sarà sulla prossima partita. Questa squadra ha qualità e non può fare un primo tempo come quello di oggi".

L'errore di Vanja è solo una parentesi? "Ci può stare, ci ha salvato tante volte. Non mi preoccupa questo e nemmeno il rigore sbagliato. Questa squadra ha personalità, c'è ed è presente con una sola sconfitta nel girone di ritorno".

Come avete fatto a rimediare ai pericoli creati dal Verona nel primo tempo? "Sapevamo che Valentini apriva tanto per cercare la profondità di Sarr e Mosquera. Siamo stati lenti con la palla, poi ti innervosisci e a volte subisci. Sono i dettagli che fanno la differenza, mi sono arrabbiato perché un difensore non può scivolare e mi chiedo se sono i campi nuovi o le scarpe che fanno scivolare. Gli episodi ti fanno vincere o perdere, queste ultime 7 gare sono determinanti come il Parma con una grande avversaria come l'Inter".

Soddisfatto del punto?"Non dico se sono soddisfatto. I ragazzi hanno reagito a un rigore sbagliato e a un gol subito per un nostro errore. Episodi che potevano abbattere qualsiasi squadra. Ma contro le difese chiuse come oggi serve crescere".

L'approccio mentale è stato sbagliato? "No, parlerei di attitudine. Diventeremo forti quando sapremo fare switch on e switch off. Questo cambio lo possono insegnare i giocatori di esperienza come Maripan e Biraghi. Questo lo dobbiamo coltivare tutti i giorni anche in allenamento, sono cose che una squadra come la nostra deve migliorare".