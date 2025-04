Torino-Verona 1-1, le reazioni social: “Forse la partita più brutta dell’anno”

Il Torino non va oltre il pareggio contro il Verona in casa, davanti a 25mila spettatori delusi dalla prestazione della squadra di Vanoli. Il primo Tempo vede i gialloblù molto più propositivi, sfiorando anche il gol con Saar. I granata invece non riescono a costruire oltre la trequarti avversaria. Da segnalare una punizione di Coco con la palla che schizza in curva. Nella ripresa il copione non sembra molto cambiare, anche se il Torino ha l'opportunità di andare in vantaggio. Braccio in area di Saar e rigore netto. Adams però fallisce la trasformazione dal dischetto, Montipò para. Il Verona poi va subito in vantaggio con Saar, lo svedese punisce l'errore di Milinkovic-Savic che pasticcia con il pallone. Arriva però la reazione e Elmas con un gran tiro da fuori riporta la partita in parità. Sul finire Ricci si fa espellere per un brutto fallo, partita che finisce in parità. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi del Torino su X dopo la sfida di Serie A tra granata e scaligeri.