Serie A, la classifica: successo Lazio, l’Inter asfalta la Salernitana

La classifica di Serie A al termine delle prime due partite della 18^ giornata

Lazio-Genoa e Salernitana-Inter sono state le prime due gare della 18^ giornata di Serie A: all'Olimpico di Roma i biancocelesti di Sarri hanno vinto per 3-1 sui rossoblù di Shevchenko, con le reti firmate Pedro, Acerbi, Zaccagni, ai quali il centrocampista del Genoa Melegoni ha provato a rispondere, con un gol che però non è bastato a riaprire il risultato. I biancocelesti salgono dunque al settimo posto, i liguri restano terzultimi. Allo Stadio Arechi di Salerno, l’Inter stravince sulla Salernitana per 5-0, firmato Perisic, Dumfries, Sanchez, Martinez e Gagliardini. Nerazzurri che si confermano dunque al comando e allungano a +4 sul Milan in attesa delle gare del sabato e della domenica.