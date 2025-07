Toro, il punto sui terzini destri: Pedersen sorpassa Dembele. E sul mercato…

Lazaro torna sulla linea dei difensori e si prende i gradi di titolare

Lazaro torna in difesa, Pedersen prova ad accelerare e Dembele cala nelle gerarchie. Da Prato allo Stelvio arrivano le prime indicazioni su come Marco Baroni intende strutturare la corsia di destra della difesa a quattro. Il terzino destro è stato uno dei principali punti deboli del Toro nella passata stagione: la cessione di Bellanova ha aperto un buco che nessuno è stato in grado di colmare.

Lazaro torna in difesa, Pedersen scalpita — Va innanzitutto segnalato il cambio di ruolo di Valentino Lazaro. Impiegato da esterno alto per garantire equilibrio agli ordini di Vanoli, l'austriaco è stato nuovamente arretrato sulla linea dei difensori. Un ritorno alle origini per l'ex Inter, che dovrà continuare a garantire una grande spinta ma avere un occhio di riguardo anche per la fase difensiva. Alle sue spalle al momento c'è Pedersen, giocatore che si è presentato in gran forma sul piano fisico. Il norvegese, che tanto ha faticato lo scorso campionato, è stato tra i migliori nell'amichevole contro l'Ingolstadt. Le difficoltà tecniche emerse agli ordini di Vanoli sono note, ma l'ex Sassuolo sta cercando di mettersi in mostra e nella prima parte di ritiro non ha sfigurato.

Prestito in vista per Dembele — Chi invece ha fatto un nuovo passo indietro è Ali Dembele. Il classe 2004, fresco di rinnovo, al momento non è considerato una vera e propria alternativa come terzino destro. Nell'allenamento mattutino, con Lazaro alle prese con un lavoro atletico differenziato, Baroni ha impiegato unicamente Pedersen come laterale di destra. Un'indicazione emersa già dall'amichevole: Dembele è stato schierato come esterno alto, in attesa dei rinforzi dal mercato. Per il francese lo scenario attuale lascia pensare a una partenza in prestito per trovare più spazio e ripresentarsi poi a Torino. Uno scenario verosimile anche per Bianay Balcot, che vorrebbe giocarsi le sue carte per restare in granata. Per lui scampoli da esterno alto in amichevole e da terzino sinistro in allenamento, ma al momento ci sono Biraghi e Masina davanti nelle gerarchie.

Nuovi terzini destri? Senza cessioni nessun acquisto — Al momento, dato il gran numero di giocatori a disposizione, non sono previsti innesti sulla corsia di destra. La rosa offre a Baroni Lazaro come titolare e Pedersen come prima alternativa. Dembele, come detto, potrebbe lasciare Torino in prestito per fare esperienza, così come Bianay Balcot. L'arrivo di un nuovo giocatore dal mercato dovrebbe inevitabilmente passare da una cessione