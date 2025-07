Torino, chi è Franco Israel: ex Juve che può prendere il posto di Vanja

Con Milinkovic-Savic pronto alla cessione, il Toro ha messo nel mirino il portiere in forza allo Sporting e con un passato nella Juventus

Federico De Milano Redattore 20 luglio - 14:48

Il Torino si prepara a cambiare portiere con Vanja Milinkovic-Savic che sembra essere destinato a salutare per volare a Napoli (anche se la trattativa non è ancora chiusa). Per sostituire il portiere serbo cresciuto tanto nell'ultimo campionato, la dirigenza granata sta sondando alcuni profili italiani e altri stranieri. Un nome che è salito con forza nelle gerarchie nelle ultime ore è quello di Franco Israel, estremo difensore di proprietà dello Sporting che ora proviamo a conoscere meglio.

Franco Israel: età, caratteristiche e valore di mercato — Il profilo di Franco Israel sembra essere abbastanza interessante per il Torino perché si tratta di un portiere ancora giovane essendo un classe 2000 ma che ha già accumulato una buona esperienza in giro per l'Europa (anche in Italia). Si tratta di un calciatore uruguaiano che ha esordito anche con la selezione maggiore del suo Paese nel 2023, in amichevole contro il Nicaragua. Ha una struttura fisica importante - pur non essendo ai livelli di un colosso come Vanja - perché è alto 190 centimetri e quindi il gioco aereo deve diventare un suo punto di forza allenandosi con i preparatori del Toro, qualora dovesse essere messo realmente sotto contratto. Il valore di mercato che il sito specializzato Transfermarkt gli attribuisce è di 5 milioni di euro, anche se è bene ricordare che non si tratta di reali valutazioni economiche che fanno i club proprietari dei cartellini dei calciatori. Da tre anni Israel gioca nello Sporting, club col quale è cresciuto in termini tecnici e di minutaggio stagione dopo stagione: nell'ultimo campionato portoghese ha totalizzato 11 presenze ma può vantare anche 8 prestigiosi gettoni nell'ultima Champions League e altre 3 gare nelle coppe nazionali. Come si evince dai dati di SofaScore, il portiere classe 2000 ha saputo tenere una media di 1,98 parate a partita con una percentuale di 65,9 conclusioni respinte durante questa sua esperienza in Portogallo.

La carriera di Franco Israel: ha giocato nella Juventus per quattro stagioni — Una caratteristica di Israel che certamente risalta agli occhi dei tifosi del Toro è il suo passato nella Juventus. A portarlo per la prima volta in Europa nel 2018 sono stati infatti proprio i bianconeri che lo hanno prelevato dal Nacional quando era appena diventato maggiorenne. Con la divisa juventina il portiere uruguaiano ha giocato per quattro anni, due nelle giovanili e poi due in Serie C con la formazione Under 23. Israel ha saputo collezionare in tutto 59 presenze con la Juve Next Gen in due anni e questo gli ha quindi permesso di fare delle esperienze nei campionati professionistici italiani. Come detto, nel 2022 però la società bianconera ha accettato di cederlo allo Sporting non facendogli quindi fare il salto in prima squadra in Serie A una volta che stava per raggiungere i 23 anni di età. Adesso potrebbe invece essere il Toro a consentirgli di provare il salto nel massimo campionato italiano: qualora Israel dovesse essere acquistato dai granata, c'è da specificare che lo Sporting dovrebbe versare nelle casse della Juventus il 50% dell'incasso da un suo futuro trasferimento.