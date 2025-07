Toro, prove tattiche a Prato allo Stelvio: Baroni studia la fase difensiva

Lavoro incentrato dunque sulla fase difensiva, che deve saper uscire in pressing e tenere alta la linea. Le esercitazioni hanno coinvolto la fase difensiva ma anche i due mediani schierati davanti alla difesa, elementi fondamentali per garantire i giusti equilibri nel 4-2-3-1 su cui sta lavorando il tecnico. Baroni ha fatto ruotare i giocatori a sua disposizione, ma emergono già dei primi spunti per quanto riguarda la composizione delle coppie di centrali: Maripan e Ismajli si stanno al momento alternando sul centro destra, Coco e Walukiewicz sull'altro fronte. Solo pochi minuti al centro della difesa per Masina: l'italo marocchino al momento è impiegato quasi esclusivamente da terzino sinistro.

Ilic-Casadei la coppia più provata, aspettando Anjorin

Molto coinvolti, come detto, anche i due mediani davanti alla difesa. In attesa di Anjorin, che ha svolto un programma differenziato (già previsto, nessun infortunio), Baroni ha lavorato molto sulla coppia composta da Ilic e Casadei. Qualche scampolo anche per Tameze, parso ancora un po' più indietro sul piano fisico. Nei primi giorni di ritiro erano invece arrivati segnali positivi da Ilkhan, acciaccato e alle prese con un lavoro differenziato. I mediani sono stati parte attiva anche nella seconda parte di esercitazione, che ha visto la fase difensiva alle prese con una linea più bassa per proteggere la porta sui cross in area. Un contributo importante è arrivato da Casadei, prezioso nel gioco aereo.