Vlasic trascinatore, Gabellini e il mercato: i temi granata sui giornali

I temi legati al mondo granata nei quotidiani in edicola oggi

Piero Coletta 20 luglio - 10:40

La Gazzetta dello Sport si concentra su Nikola Vlasic nella sua edizione odierna. "Nikola Vlasicè il vice-capitano scelto per traghettare il Toro fino a quando Zapata non tornerà in campo. Adesso che la prima settimana di lavoro a Prato allo Stelvio è andata agli archivi, Nikola emerge come una delle guide più carismatiche agli occhi dei compagni e come uno dei calciatori più amati dalla tifoseria".

Corriere Torino invece si focalizza sul bagno di folla dei tifosi accorsi a Prato allo Stelvio per sostenere la squadra in ritiro e vedere la prima uscita del nuovo Torino targato Marco Baroni."La partita, iniziata con il sole e finita sotto una pioggia battente, è stata l’occasione per una grande festa, condita da wurstel, bistecche, patate e birra. La squadra di Baroni, con una dura settimana di allenamenti nelle gambe, ha faticato più del previsto e non è andata oltre l’ 1-1 contro l’Ingolstadt, formazione della terza serie tedesca che, come il Toro, sta svolgendo il ritiro in Alto Adige. Mister Baroni ha voluto testare (quasi) tutti i giocatori a disposizione. Zapata, ancora in fase di recupero dal grave infortunio dello scorso ottobre, ha assistito all’incontro vicino alle panchine, mentre Milinkovic Savic è stato tenuto a riposo".

La Stampa invece sposta l'attenzione sull'amichevole contro la squadra tedesca Ingolstadt, ma soprattutto sull'autore del gol, Gabellini. "Il primo gol non si scorda mai. Lo può dire Marco Baroni, nel giorno del suo debutto sulla panchina granata, ma soprattutto lo può urlare Tommaso Gabellini. Il 18enne attaccante romagnolo ha evitato al Toro una falsa partenza nella prima amichevole estiva e si è regalato la gioia di esultare in prima squadra. C’era già riuscito lo scorso 20 marzo, in un’amichevole- allenamento con l’Asti allo stadio Grande Torino, ma ieri aveva tutto un altro sapore e anche un altro valore".

Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato in entrata, ma anche quello in uscita. "Ancora non si è sbloccato niente. Le trattative sono delicate. E soprattutto sono due fronti ben distinti: da una parte c'è il Toro che insegue da settimane Cyril Ngonge, dall'altro c'è il Napoli che vuole assecondare Antonio Conte creando competitività anche nel ruolo del portiere prendendo Vanja Milinkovic Savic. Ormai le due operazioni sono state definite in quasi tutti gli aspetti". Per sostituire il serbo piacciono Falcone e Israel. Sempre in entrata, c'è Oristano, più Elmas. "Nella lista c'è Eljif Elmas, che continua ad essere l'oggetto del desiderio di Davide Vagnati, bravo ad aver fiutato l'affare a gennaio quando il macedone pareva sparito dai radar del calcio europeo".