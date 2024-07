Il mercato continua a ruotare intorno a calciatori di seconda fascia, un po' per la mancanza di attrattiva di un Toro ormai da troppo fuori dai giochi europei, ma molto anche perché – come dimostrato ormai da troppe sessioni mercatare - mancano le idee, i guizzi e la capacità di scovare talenti. E' calcio d'agosto, quindi bisogna lasciare spazio ad un poco di ottimismo. Le cose possono ancora cambiare, e per una volta Vagnati ha la possibilità e le risorse per dimostrare che non è al Toro per farne una piccola Spal, ma per crescere e mettersi alla pari con i suoi colleghi di altre squadre che con mezzi più limitati dei suoi imbastiscono operazioni e compagini in grado di lottare per l'Europa. Un plauso finale a Vanoli per aver schierato in campo per tutto il secondo tempo i ragazzi della primavera, che hanno chiarito a tutti come l'entusiasmo sia il motore di ogni cosa nello sport. Forse non saranno futuri campioni, ma hanno dimostrato sul campo di meritare una chance di giocare e di crescere in prima squadra e dintorni. È la prova - se ce ne fosse bisogno - che l'under 23 del Toro è una necessità impellente. I soldi ora ci sono, e sarebbe una cosa molto granata – per una volta - utilizzare il ricavato della vendita di Buongiorno per favorire la crescita di altri giovani.