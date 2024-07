Sacchi di sabbia

A far scricchiolare il pavimento sotto i piedi dei sostenitori è anche il dubbio (ogni giorno più concreto) che i soldi in arrivo per Buongiorno e (speriamo davvero) per Ilic possano essere reinvestiti in fretta e bene per fare una squadra dalle ambizioni europee. Come gli ultimi venti anni insegnano, senza un vero sistema di scouting e senza professionisti capaci di andare a pescare veri talenti da trasformare in affari (Pongracic, chi era costui?) ci si può solo arrabattare tra mediocri pedatori e giovani promesse non mantenute, di cui il Toro ha fatto una splendida e costosissima collezione. Ad aggiungere sale sulle ferite c'è la constatazione che il Toro, ormai fuori dai radar europei, è una destinazione di ripiego e non certo una squadra capace di attrarre giocatori in rampa di lancio. Altro segnale pericoloso è il tentativo di normalizzazione della contestazione dilagante, che appare e scompare a seconda di quale fonte d'informazione si legga.