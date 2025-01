La formichina

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy

20 gennaio 2025

I nostri eroi modello "formichina" raggranellano un punto a Firenze benché ridotti in dieci per un'ora di gara. Si tratta di un torello diverso rispetto al passato in ragione del cambio di modulo adottato dall'allenatore in grado, soprattutto in fase difensiva, di migliorare leggermente il rendimento dei nuovi arrivati e di conseguenza del reparto. Niente di sensazionale ma la squadra nelle ultime gare ha dato la sensazione di essere a suo agio e di muoversi con logica seppur con limiti tecnici notevoli. La Fiorentina si è dimostrata una squadra in profonda crisi, quasi svuotata, in ogni caso recuperare in inferiorità numerica ed emergenza di uomini è stata un'impresa.

Sono contento per il tecnico, all'inizio del torneo ero un po' scettico ora finalmente vedo la sua "mano" nel gioco e nell'organizzazione tattica. Ho anche l'impressione ci sia una generale presa di coscienza degli obiettivi concreti da raggiungere, la permanenza in A, in aggiunta ad un coraggio finalmente nota caratteriale imprescindibile. C'è poco da scherzare occorre portare a casa punti con le unghie e con i denti. Non sfuggono le carenze nei fondamentali di una larga fetta della rosa: controlli di palla, passaggi e tiri in porta che talvolta scoraggiano i tifosi più acritici, ma questo è il menu offerto dallo chef. Sul mercato ho già scritto più volte succederà poco, solo scambi o acquisti con diritto di riscatto salvo cessioni onerose da parte nostra.

Kouame per Sanabria e il prestito di Under sempre che non ci siano altre squadre che lo cercano altrimenti conosciamo già la sua destinazione.

Nomi di buone promesse sul taccuino del ds non vengono segnalate, si procede annusando l'aria. Al di là dei ruoli avremmo disperato bisogno di calciatori con un po' di tecnica in maniera da elevare il livello generale altrimenti veramente modesto. Senza fede che non siamo altro, c'è ancora tanto tempo prima del 3 febbraio, giorno del mio compleanno, che festeggerò con l'acquisto di....?

