Quindici minuti

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Tanto è durato il cambio di passo dei nostri eroi nella gara contro i friulani. Per un quarto d'ora la palla ha avuto una circolazione più celere..."

Enrico Tardy Columnist 30 dicembre 2025 (modifica il 30 dicembre 2025 | 22:04)

Tanto è durato il cambio di passo dei nostri eroi nella gara contro i friulani. Per un quarto d'ora la palla ha avuto una circolazione più celere e precisa, gli esterni si sono spostati in pianta stabile nella metà campo avversaria, è arrivato qualche cross dal fondo invece che, come al solito dalla trequarti. Raggiunto il pareggio, fine delle trasmissioni. Merito del cambio di modulo? Può essere, quel che è certo è che fino al secondo gol dell'Udinese i friulani avevano battuto qualche corner, realizzato due gol e poco altro, i "nostri" parevano anche ordinati, ma con limiti tecnici inaccettabili ed una intrinseca fragilità complessiva foriera di preoccupazione per il prosieguo. Siamo riusciti a prendere gol da Lucca nella stessa maniera con la quale lo abbiamo subito da Djuric contro il Monza ossia senza che quasi la punta avversaria dovesse saltare ed in beata solitudine.

Sul punto, caro mister, anche lei deve prendere coscienza del fatto che se i suoi difensori non sono in grado di porre in essere accorgimenti tattici di un certo tipo, urge tornare a quelli più elementari e basici, ossia attaccarsi all'avversario e non farlo muovere. Tornando alla partita, vorrei fare notare una circostanza: il gol del pareggio è arrivato da Ricci posizionato ben all'interno dell'area avversaria insieme ad altri tre calciatori granata. Quante volte a partita Ricci entra in area? Quante volte ci sono più di due nostri calciatori in area durante le azioni offensive?

LEGGI ANCHE: Natale urbano

Ci vuole coraggio e fisico ed i nostri calciatori sono atleticamente poco intensi. Se fanno una cosa non sono in grado di farne

un'altra salvo scemare dopo un tempo. Domanda: perché?Insisto su questo dato perché vedo partite ed

il torello non "morde". Detto ciò, il punto conquistato è veramente molto importante anche perché ottenuto in rimonta.

La reazione è certamente la nota più lieta della giornata. Arriverà la punta? Cairo ha venduto Bellanova proprio per migliorare il bilancio, dunque se arriverà qualcuno sarà in prestito con diritto di riscatto null'altro.

Non ha speso prima non lo farà ora, mi pare evidente. Se non arriverà Beto, e visto che sono richiesti euro o sterline, non arriverà, recupereremo un "falso nueve".

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.